Решить 2 задания по высшей математике

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Завершен1 заявка199 просмотров

по дисциплине«Интегралы и диф.ур.» 

№ 1. Найти общее решение неоднородного дифференциального уравнения, находя их частные решения

№ 2.   Решить систему дифференциальных уравнений

5 лет назад
kaban4ikus
Владимир 
53 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
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Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад