Найти алгебраическй многочлен наилучшего среднеквадратичного приближ.

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка612 просмотров

Решить лабораторную работу №9 по примерам, скину ещё несколько вариантов такого же задания. Цена до 300р.

5 лет назад
guest_159175769086
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад