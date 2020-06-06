Практические задания на тему Темлоэнергетика

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Первое задание: Систематизация и обобщение технической информации по теме выпускной квалификационной работы; формулирование целей и задач учебной практики. Тема Проектирование комбинированного теплоисточника для учебного корпуса. 

Второе задание:Теоретические и практические методики, рекомендации и инструкции проведения научно-исследовательской работы.

Третье задание: Проведение в рамках поставленных задач экспериментальных исследований, анализ полученных результатов. Проработка индивидуального задания.

5 лет назад
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
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5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад