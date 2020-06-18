Ответить на вопросы по предмету Социалингвистика

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Завершен5 заявок729 просмотров

Ответить на первые 8 вопросов

5 лет назад
guest_15894667111002
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mariaDanina1998_
Мария 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
$5
1 день
Не очень качество работы
заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

Игорь
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
5 лет назад
mariaDanina1998_
Мария 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Мирослава
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад