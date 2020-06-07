Нужно сделать 6 задач Язык С++
Онлайн-помощь на экзамене по прикладной механике
Закрытнет заявок339 просмотров
7.06.2020 в 7 утра по Мск нужно будет помочь с тестами по прикладной механике.10 вопросов,в основном связанных с редукторами и передаточными отношениями.
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