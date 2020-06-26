Решить задание по теме ДУОПОЛИИ

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка491 просмотр

Требуется подробное описание действий ,так как будет оформляться как большая работа

5 лет назад
Vitaletka
Виола 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад