Нужно пройти тест на грамотность по русскому языку.Есть 10 вопросов к каждому есть 4 варианта ответа, на прохождение теста дается 7 минут.Чтобы тест считался пройденным нужно ответить минимум правильно на 7 из 10 вопросов, хотя ...
Помощь с тестом (возобновляемые источники энергии)
27.06 с 14:00 до 18:00. (мск)
Время тестирования 50 минут, нужно ответить на 40 вопросов
темы:Основные понятия и определения
Солнечная энергетика
Ветроэнергетика
Геотермальная энергетика
Энергия воды
Биотопливо
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