Помощь с тестом (возобновляемые источники энергии)

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Закрыт3 заявки518 просмотров

 27.06 с 14:00 до 18:00. (мск)

Время тестирования 50 минут, нужно ответить на 40 вопросов

темы:Основные понятия и определения

 Солнечная энергетика

Ветроэнергетика

Геотермальная энергетика

Энергия воды

Биотопливо

5 лет назад
aad39
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Заявки фрилансеров

Ксения
 
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Сухроб
 
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Артем
 
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