Решить контрольную по деталям машин

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Контрольная продолжительностью 1 час, состоит из 5 заданий по дисциплине Детали машин. Начало в 13 по Москве

5 лет назад
guest_15929281650086
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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