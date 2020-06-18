Решить тестовую часть по физиологии 45 минут
Решить одно математическое задание на польском
Решить одно математическое задание на польском. Задание не очень сложное, очень желателен исполнитель со знанием польского
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разъяснить как решить две задачи для экзамена.1. В процессе расщепления глюкозы в организме образовалось 30 моль СО2 и 266 моль Н2О. Сколько моль глюкозы расщепилось при этом? Сколько моль АТФ было синтезировано при ...Закрыт5 лет назад
Решить задачи по физикеКонтрольные, Задачи и Тесты8 заявокЗакрыт5 лет назад
Во вложении.Закрыт5 лет назад
Ищу человека который поможет мне решить задачу по менеджменту Представьте, что вы – руководитель информационно-аналитического отдела, занимающегося поиском и обработкой информации, необходимой топ-менеджменту компании ОАО «Техно-Инвест» для принятия стратегических решений. Вашему отделу необходимо ...Закрыт5 лет назад
- $7
Нужно сделать сегодня (часов до 6-6.30 вечера) контрольную работу по немецкому языку, основная тема – предлоги. В на первом фото (на всякий случай пронумеровала фотографии) оба задания, на втором – номер 9. На остальных фото ...Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $8
Срочно!!!!!Необходимо помочь с решением он-лайн теста по программе MatLabКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задача - 22 июня с 11-30 до 13-30 по Москве ответить письменно на 2 вопроса и решить 2-3 задачи. Для понимания возможных вопросов на экзамене примеры вопросов и примеры задач прикреплены. Вопросы могут ...Закрыт5 лет назад
Решить 4 задачи по Excel Задачи 2,4,5,8 До 21.00 19.06.2020Закрыт5 лет назад
Упрощение Силовой Системы. Возможные случаи для упрощенного результат одной силы и одной пары кинематики. Естественная система координат Момент силы на оси. Направление движения Ваш пример в 2D. СрочноЗакрыт5 лет назад