Решить одно математическое задание на польском

$6
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Решить одно математическое задание на польском. Задание не очень сложное, очень желателен исполнитель со знанием польского

5 лет назад
guest_15928119061167
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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