Помощь в решении задачи по биологии

Необходимо разъяснить как решить две задачи для экзамена.1. В процессе расщепления глюкозы в организме образовалось 30 моль СО2 и 266 моль Н2О.

Сколько моль глюкозы расщепилось при этом? Сколько моль АТФ было синтезировано при этом? Сколько

моль молочной кислоты осталось?

2. В состоянии относительного покоя за сутки сердце человека перекачивает 9450 литров крови. При

физической нагрузке дыхание человека учащается в 1,5 раза, объем вдыхаемого воздуха увеличивается в

1,6 раз, количество поглощенного в организме кислорода увеличивается на 25%, частота сердечных

сокращений увеличивается на 2, а объем крови, выделяемой из желудочка за одно сокращение - 1,4 раза.

Учитывая, что в состоянии относительного покоя человек выполняет 16 дыхательных движений за одну

минуту, частота сердечных сокращений составляет 0,8 секунды, и за одно сокращение желудочки

перекачивают 70 мл крови. Сколько часов длилась физическая работа? Определите, сколько литров

кислорода было использовано в организме за один день, если человек спал в течение 7 часов за сутки.

Определите, сколько литров крови было перекачено во время физической работы.