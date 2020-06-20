Нужно сделать 9 индивидуальных по выш.мат

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
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Нужно решить задачи 1.1.3 , 1.2.3 , 1.3.3 , 1.4.3 , 1.5.3 из этой методички http://eco.bru.by/datas/content/eco/users/10-iz_teoriya.veroyatnostej.pdf

И задачи 2.1.3 a,б . 2.2.3 а,б из этой методички

http://eco.bru.by/datas/content/eco/users/10-iz_kratnye.krivolinejnye.i.poverhnostnye.integr.pdf

Предлагайте цену.Срок до 20.06.2020 20:00

5 лет назад
karamba07
Павел 
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