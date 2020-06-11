Нужно решить 12 задач по термеху с подробным решением до субботы 20 июня
Решить задачу в ворде и маткаде
Специальность: –прикладная математика и информатика и механика Тема : Задачи ламинарных течений вязкой несжимаемой жидкости: точные и приближенные аналитические решения нужно в ворде и маткаде решить задачу Повторить решение задачи рассмотренной в методичке, только не для круглой трубы а для кольца..Ламинарное течение жидкости под действием заданного перепада давления.В конце методички пример. в Mathcad
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