Решить задачу в ворде и маткаде

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Закрыт1 заявка735 просмотров

Специальность: –прикладная математика и информатика и механика Тема : Задачи ламинарных течений вязкой несжимаемой жидкости: точные и приближенные аналитические решения нужно в ворде и маткаде решить задачу Повторить решение задачи рассмотренной в методичке, только не для круглой трубы а для кольца..Ламинарное течение жидкости под действием заданного перепада давления.В конце методички пример. в Mathcad

5 лет назад
guest_15902309132417
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Евгений
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад