Решить задачу в ворде и маткаде

Специальность: –прикладная математика и информатика и механика Тема : Задачи ламинарных течений вязкой несжимаемой жидкости: точные и приближенные аналитические решения нужно в ворде и маткаде решить задачу Повторить решение задачи рассмотренной в методичке, только не для круглой трубы а для кольца..Ламинарное течение жидкости под действием заданного перепада давления.В конце методички пример. в Mathcad