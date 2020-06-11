Решить 12 задач по термеху

$22
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  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки371 просмотр

Нужно решить 12 задач по термеху с подробным решением до субботы 20 июня

5 лет назад
guest_15923103411271
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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Иван
 
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