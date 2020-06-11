Нужно сделать краткий конспект по рикторик

Нужно сделать краткий конспект по рикторике для данных вопросов. Нужно ОЧЕНЬ КОРОТКО и ЧЁТКО, чтобы мочь изучить НАИЗУСТЬ. Готовить НАДО по эту учебнику (http://www.mediafire.com/file/9flreblxs2bcbq3/14417_a343dc0f4e050415a63376edf0487ecc.pdf/file) (если в учебнике что-то не найти, можно найти в интернете). В конце учебника есть оглавление. Там смотрите и найдите ответы.

××× Вопросы:

1. Общение. Функции и цели общения. Речевая ситуация: структурные компоненты, их взаимосвязь. Нормы и постулаты общения. Этические нормы. Коммуникативные нормы. Требования к поведению говорящего. Эффективность речи и личность говорящего.

2. Стили речи. Аннотация. Рецензия. Отзыв. Правила составления и написание.

3. Самопрезентация. Автобиография в официально-деловом и художественном стиле.

4. Публичное выступление. Важность чувства аудитории в публичном выступлении. Что такое разговорность речи; зрительный контакт; голосовой контакт; назовите и приведите примеры способов развития коммуникации.

5. Риторический канон. Содержание речи.

6. Риторический канон. Расположение содержания речи. Как описать предмет речи? Как рассказывать истории? Как говорить рассуждая? Что такое хрия? Искусственная хрия, особенности ее структуры и использования.

7. Риторический канон. Словесное выражение. Тропы и фигуры.

8. Основы мастерства беседы и спора.