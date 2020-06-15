Экзамен высшая математика 2 курс

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Задача - 22 июня с 11-30 до 13-30 по Москве ответить письменно на 2 вопроса и решить 2-3 задачи.

Для понимания возможных вопросов на экзамене примеры вопросов и примеры задач прикреплены.

Вопросы могут быть не из этого списка. 

При отклике указывайте ориентировочную стоимость.

Дальше начнем обсуждать конкретику.

5 лет назад
Sergrz
Сергей 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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