Упрощение силовой системы

Нужно сделать краткий конспект по рикторике для данных вопросов. Нужно ОЧЕНЬ КОРОТКО и ЧЁТКО, чтобы мочь изучить НАИЗУСТЬ. Готовить НАДО по эту учебнику (http://www.mediafire.com/file/9flreblxs2bcbq3/14417_a343dc0f4e050415a63376edf0487ecc.pdf/file) (если в учебнике что-то не найти, можно найти в интернете). В конце ...