Упрощение силовой системы

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Упрощение Силовой Системы.  Возможные случаи для упрощенного  результат одной силы и одной пары кинематики.  Естественная система координат Момент силы на оси.  Направление движения  Ваш пример в 2D. Срочно

5 лет назад
guest_15924909517171
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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