Контрольная работа по немецкому языку

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Закрыт3 заявки555 просмотров

Нужно сделать сегодня (часов до 6-6.30 вечера) контрольную работу по немецкому языку, основная тема – предлоги. В на первом фото (на всякий случай пронумеровала фотографии) оба задания, на втором – номер 9. На остальных фото номера II и III.

5 лет назад
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