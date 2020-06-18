Нужно сделать сегодня (часов до 6-6.30 вечера) контрольную работу по немецкому языку, основная тема – предлоги. В на первом фото (на всякий случай пронумеровала фотографии) оба задания, на втором – номер 9. На остальных фото ...
Решить задачу
Ищу человека который поможет мне решить задачу по менеджменту
Представьте, что вы – руководитель информационно-аналитического отдела, занимающегося поиском и обработкой информации, необходимой топ-менеджменту компании ОАО «Техно-Инвест» для принятия стратегических решений.
Вашему отделу необходимо срочно подготовить доклад-презентацию о популярности среди молодежи современных Интернет-планшетов.
Доклад-презентация должен быть составлен на основе результатов предварительного анализа рынка. Он должен включать в себя презентацию в MS Power Point (с таблицами, диаграммами и т.п.) и доклад на 10-12 минут. Время, отводимое на подготовку доклада – один рабочий день. Распорядок работы отдела: рабочее время – 9.00-18.00; перерыв – 13.00-14.00.
1. Кадровый состав информационно-аналитического отдела:
2. Вы – руководитель отдела, опытный менеджер, хорошо знающий способности своих сотрудников.
3. Анна – секретарь-референт, опытный специалист по подготовке текстов, член Союза писателей г. Москвы.
4. Андрей – опытный инженер-программист, разработчик систем поиска информации в Интернет.
5. Николай – экономист, хорошо разбирающийся в специфике рынка информационных технологий.
6. Елена – математик, специалист по статистике, умеет строить удобные для восприятия диаграммы и графики.
7. Наталия – специалист по работе с изображениями и презентациями, опытный дизайнер, имеет сертификат пользователя MS Power Point.
Ресурсы и оборудование, имеющиеся в распоряжении отдела:
· рабочее помещение на шесть человек;
· персональный компьютер №1 (с выходом в Интернет);
· персональный компьютер №2 (без выхода в Интернет);
· цветной принтер;
· носители информации (диски, флэш-карты и т.п.);
· канцелярские принадлежности;
· телефон;
· компьютерный проектор с экраном.
Задание:составьте план срочной работы вашего отдела на следующий рабочий день (см. ниже образец оформления плана).
Рекомендации по составлению плана:
а) подумайте, на какие этапы (задачи) следует разбить работу отдела и в какой последовательности они должны выполняться;
б) подумайте, какое мероприятие следует провести в начале рабочего дня (до начала выполнения задания каждым сотрудником), а какое – в конце;
в) правильно распределите задачи, время и ресурсы между исполнителями исходя из их способностей и навыков;
г) при составлении плана срочной работы следует учитывать, что у каждого сотрудника отдела уже есть свое задание в соответствии с ранее составленным оперативным планом на текущий месяц (такие задания можно обозначать фразой «текущее задание»);
д) для наглядности нарисуйте диаграмму Гантта, отражающую последовательность и взаимосвязанность этапов плана.
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