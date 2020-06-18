Решить тестовую часть по физиологии

Необходимо разъяснить как решить две задачи для экзамена.1. В процессе расщепления глюкозы в организме образовалось 30 моль СО2 и 266 моль Н2О. Сколько моль глюкозы расщепилось при этом? Сколько моль АТФ было синтезировано при ...