Решить одно математическое задание на польском. Задание не очень сложное, очень желателен исполнитель со знанием польского
Задача по финансовой математике
Срочно! Срок выполнения 2 часа, для знающих людей задача очень простая!
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