Решить тест

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Закрыт1 заявка419 просмотров

Нужно решить тест по технической механике. Тест состоит из 25 заданий. Задачи тоже имеются. Несколько образцов закрепил..

5 лет назад
guest_15898394176468
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
52 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад