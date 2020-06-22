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Нужно решить тест по технической механике. Тест состоит из 25 заданий. Задачи тоже имеются. Несколько образцов закрепил..
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