Нужно пройти тест на грамотность по русскому языку.Есть 10 вопросов к каждому есть 4 варианта ответа, на прохождение теста дается 7 минут.Чтобы тест считался пройденным нужно ответить минимум правильно на 7 из 10 вопросов, хотя ...
Решить контрольную работу
Контрольная по мат анализу, время на решение 4 часа
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