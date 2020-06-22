Нужно пройти тест на грамотность на платформе etext.

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Закрыт4 заявки307 просмотров

Нужно пройти тест на грамотность по русскому языку.Есть 10 вопросов к каждому есть 4 варианта ответа, на прохождение теста дается 7 минут.Чтобы тест считался пройденным нужно ответить минимум правильно на 7 из 10 вопросов, хотя лучше ответить правильно на все вопросы.Оплата осуществляется после выполнения задания.

3 года назад
guest_15930009292052
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alvin_27
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Дмитрий
 
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alvin_27
Сухроб 
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