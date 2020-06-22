Контрольная по схемотехнике: спроектировать автомат Мура

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрытнет заявок505 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать контрольную по схемотехнике:

Спроектировать автомат Мура, обратная таблица, jk-триггеры, 10 операторских вершин, 3 условных, 6 ждущих. По этим правилам граф переходов самому надо сделать любой.

Конспект есть присоединяю.

Срочно!

5 лет назад
valeriyvan
Валерий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров