Решить задачу по аудиту

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка393 просмотра

Требуется рассчитать уровень существенности всоответствии с представленными ниже показателями

5 лет назад
guest_15907666432669
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Амаль
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад