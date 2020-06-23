Решить задачи по Детали машин

Нужно пройти тест на грамотность по русскому языку.Есть 10 вопросов к каждому есть 4 варианта ответа, на прохождение теста дается 7 минут.Чтобы тест считался пройденным нужно ответить минимум правильно на 7 из 10 вопросов, хотя ...