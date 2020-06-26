Решение интегралов, решение задач для зачёта по математике

Зачет по математическому анализу. Необходимо решить 4-6 заданий из 10 на тройку. Время на решениие 1.5 часа. Дата написания зачета 30 июня утром. Прикреплю примеры решения задач. Решать нужно не все. Для тройки нужно 4 номера. Первый я решаю сам. С остальным нужна помощь. В теории нужно за 1.5 часа решить 4-5 номеров.