Решение интегралов, решение задач для зачёта по математике

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Закрыт4 заявки546 просмотров

Зачет по математическому анализу. Необходимо решить 4-6 заданий из 10 на тройку. Время на решениие 1.5 часа. Дата написания зачета 30 июня утром. Прикреплю примеры решения задач. Решать нужно не все. Для тройки нужно 4 номера. Первый я решаю сам. С остальным нужна помощь. В теории нужно за 1.5 часа решить 4-5 номеров.

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