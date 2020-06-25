Творческое задание.

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Закрыт3 заявки301 просмотр

Выпишите все конфликтныеситуации из фильма «Служебный роман». Опишите согласно предложенной схеме одну из них. 

1.     Описание проблемной ситуации. Заполните таблицу:

5 лет назад
DmitryMali
Дмитрий 
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