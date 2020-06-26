Отчет о движении денежных средств

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Закрыт3 заявки489 просмотров

Нужно сделать отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Пример задания - в приложении, будет другое.

5 лет назад
guest_15934118853409
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