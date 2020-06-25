Дисперсия или нет

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Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в данной формуле можно сказать, что ЦФ (J) является дисперсией или нет? Модель Шарпа.

5 лет назад
guest_15928123568994
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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