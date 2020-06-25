Вольфрам математик( Простое )

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка526 просмотров

Нужно решить функцию f(x) , любого простого уравнения в вольфраме нарисовать график и найти корни и сделать проверки , что то примерно я нарисовал в пеинте. Всё подробно описать и вобщем всё, задание на пару минут.  очень срочно!

5 лет назад
guest_15934347741304
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

RusAnDroid
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Хорошо поставлена задача. Не игнорит. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

RusAnDroid
Андрей 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад