срочно нужно решить 2 задачи, 2 вариант
Вольфрам математик( Простое )
Нужно решить функцию f(x) , любого простого уравнения в вольфраме нарисовать график и найти корни и сделать проверки , что то примерно я нарисовал в пеинте. Всё подробно описать и вобщем всё, задание на пару минут. очень срочно!
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