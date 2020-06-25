2 задачи по техническая термодинамика

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт1 заявка511 просмотров

срочно нужно решить 2 задачи, 2 вариант 

5 лет назад
guest_15934253619027
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Амаль
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад