Помощь в решении эконометрики

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Закрыт1 заявка425 просмотров

Нужно объяснить решение задач по эконометрика

5 лет назад
APolonskiy
Виктор 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
57 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад