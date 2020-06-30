Решить 2 задачи по экспериментальной психологии.

Срок- 1 день.

Для каждого изописанных ниже исследований укажите независимую и зависимую переменные, шкалы

измерения, особенности первой (управляемая или субъективная), назовите, схему,

выбранную для исследования, и какой экспериментальный план был использован,

зарисуйте его:

1. Исследователи изучаливлияние введения стимулирующего плана, в соответствии с которым рабочие

рассматривались не индивидуально, а как члены небольших групп, каждая из

которых несла ответственность за определенную линию производства. Данные о

производительности труда собирались в течение 10 лет, 4 года до введения

стимулирующего плана и 6 лет после этого.

1. В исследовании поизучению эффекта края использовался прибор, состоящий из стеклянной платформы,

поддерживаемой перекладинами. Одна половина стекла была снизу затянута бумагой,

а через вторую в нескольких футах внизу был виден пол. Платформу опустили

так, чтобы расстояние от пола до верхней плоскости стекла составило три дюйма,

и посадили туда крыс. Исследователей интересовал вопрос, будут ли крысы

случайным образом выбирать сторону для спуска. В результате выяснилось, что —

все крысы спустились с той стороны платформы, которая была затянута бумагой.