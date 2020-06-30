Со вторым заданием нужно работать( редактировать) прямо в файле.
Решить 2 задачи по экспериментальной психологии.
Срок- 1 день.
Для каждого изописанных ниже исследований укажите независимую и зависимую переменные, шкалы
измерения, особенности первой (управляемая или субъективная), назовите, схему,
выбранную для исследования, и какой экспериментальный план был использован,
зарисуйте его:
1. Исследователи изучаливлияние введения стимулирующего плана, в соответствии с которым рабочие
рассматривались не индивидуально, а как члены небольших групп, каждая из
которых несла ответственность за определенную линию производства. Данные о
производительности труда собирались в течение 10 лет, 4 года до введения
стимулирующего плана и 6 лет после этого.
1. В исследовании поизучению эффекта края использовался прибор, состоящий из стеклянной платформы,
поддерживаемой перекладинами. Одна половина стекла была снизу затянута бумагой,
а через вторую в нескольких футах внизу был виден пол. Платформу опустили
так, чтобы расстояние от пола до верхней плоскости стекла составило три дюйма,
и посадили туда крыс. Исследователей интересовал вопрос, будут ли крысы
случайным образом выбирать сторону для спуска. В результате выяснилось, что —
все крысы спустились с той стороны платформы, которая была затянута бумагой.
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