Оценка стоимости бизнеса ТИЗ

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Оценка стоимости бизнеса ТИЗ

Само задание в прикреплённом файле. Срок - вторник. Стоимость предлагайте

5 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад