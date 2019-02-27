Оценка стоимости бизнеса ТИЗ

Надо составить простенькуюпрограммку для перебора. Если готовы решить математически, это Ваш выбор, мне нужен результат. Необходимо не менее 10 решений. 200 рублей за каждое, т.е. минимум 2000 рублей. Если найдёте все 15, то + 500 рублей и ...