Решить задачу

Мой вариант – 10. Примеры решения приложены, жду вопросов к задаче, срок работы 1 день. Жду предложений по цене!
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Надо составить простенькуюпрограммку для перебора. Если готовы решить математически, это Ваш выбор,
мне нужен результат. Необходимо не менее 10 решений. 200 рублей за каждое, т.е.
минимум 2000 рублей. Если найдёте все 15, то + 500 рублей и того 15*200+500=3500.Запишите
в ряд четырнадцать знаков + и х (сложение и умножение) в любом порядке, и,
возможно, скобки. Затем расставьте между ними и по краям числа от 1 до 15
(каждое по разу), чтобы результат выражения был равен 2019. Затем, не меняя
положение знаков и скобок, переставьте все числа, чтобы результат стал равным
2020. Ни одно число не должно остаться на своем месте! Затем опять поменяйте
положение чисел, чтобы результат стал равным 2021, и ни одно число не оказалось
на той же позиции, что в первых двух примерах, и т.д. Положение знаков и скобок
при этом остается всегда одинаковое. Постарайтесь продолжить список выражений
как можно дольше, чтобы получались последовательные числа 2019, 2020, 2021 и
т.д. Теоретически возможный максимум – это15 строк, до результата 2033, когда
каждое число от 1 до 15 побывает на каждом месте, в том числе, и первым, и последним.
Пример: возможное начало списка:15 * 7 * 12 + 10 * 14 + 8 * 4 + 9 * 5 * 11 + 2 * (6 + 13 * 3+ 1) = 20197 * 14 * 8 + 1 * 6 + 9 * 10 + 4 * 12 * 13 + 3 * (2 + 15 * 11+ 5) = 2020
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