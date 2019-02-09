Разработка программ для контрольных работ (выч.машины)

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок115 просмотров
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Мой вариант – 10. Примеры решения приложены, жду вопросов к задаче, срок работы 1 день. Жду предложений по цене!

5 лет назад
Spawn_tecnica
Александр 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад