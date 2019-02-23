Инновационное предпринимательство в сфере ИКТ

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок149 просмотров
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Выполнить контрольную согласно методичке. Стоимость 1300. Срок неделя

5 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад