Написать программу. 2 курс университета

Структуры и алгоритмы обработки данных. Хеширование.

Создать файл из 15 целых чисел. Написать программу, которая реализует метод открытого хеширования и хеш-функций, основанной на методе деления с остатком. Занести данные, хранящиеся в файле в хеш-таблицу. Вывести построенную хеш-таблицу на экран.

Организовать поиск данных в хеш-таблице. Результаты поиска данных вывести на экран. Также вывести количество проб, которые были затрачены при поиске

Основные действия должны быть реализованы в отдельных функциях

Язык программирования - с/с++

Желательно предоставить подробное объяснение по работоспособности программы, ее основных функций