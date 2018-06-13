Разработка математической модели.

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Закрыт3 заявки209 просмотров

Здравствуйте! Для исследования требуется разработать математическую модель. Предоставляются теоретические и вспомогательные материалы.

7 лет назад
freeworkstudio
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров