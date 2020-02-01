Управление государственным и муниципальным заказом

УТОЧНЕНИЕ.Дано 4практических занятия, в которых предложены от 10 до 12 конкретных задач и заданий. Чтобы получить положительную оценку, в каждом из 4-х практических занятий необходимо выполнить НЕ МЕНЕЕ одной задачи (задания) по собственному выбору. Ответы оформлять в виде таблиц, решения задач, схем, эссе и др в зависимости от содержания выполняемого задания