Управление государственным и муниципальным заказом

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка185 просмотров
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УТОЧНЕНИЕ.Дано 4практических занятия,  в которых предложены от 10 до 12 конкретных  задач и заданий. Чтобы получить положительную оценку,  в  каждом из 4-х практических занятий необходимо выполнить НЕ МЕНЕЕ одной задачи (задания) по собственному выбору. Ответы оформлять в виде   таблиц, решения задач, схем, эссе и др в зависимости от содержания выполняемого задания

4 года назад
tatyaanikina
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад