Оценка стоимости бизнеса ТИЗ Само задание в прикреплённом файле. Срок - вторник. Стоимость предлагайте
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Вариант 5. Генерация векторного изображенияАнализ возможностей пакета MathCAD и среды Proteus. Анализ форматов файлов изображений. Анализ архитектуры ARM
Cortex-M. Формирование в пакете MathCAD bmp-файла с изображением, заданным функционально. Программирование и моделирование полученных результатов в среде Proteus с применением микроконтроллера на базе архитектуры ARM Cortex-M3
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