Задание

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка110 просмотров
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Вариант 5. Генерация векторного изображенияАнализ возможностей пакета MathCAD и среды Proteus. Анализ форматов файлов изображений. Анализ архитектуры ARM

Cortex-M. Формирование в пакете MathCAD bmp-файла с изображением, заданным функционально. Программирование и моделирование полученных результатов в среде Proteus с применением микроконтроллера на базе архитектуры ARM Cortex-M3

5 лет назад
guest_1552902588564
5 лет в сервисе
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5 лет назад