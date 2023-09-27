Есть задача написать 10-20 seo-текстов на страницы сайта. Сайт посвящен компании, продвигающей свои услуги в проектировании, изготовлении и монтаже металлоконструкций любой сложности (Москва-Московская область). Без переспама. Ключевые слова с нас.
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Ищем копирайтера для написания SEO статей для категорий
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Опыт работы в данной нише будет плюсом, пришлите пожалуйста ваши предложения по цене и примеры работ в данной тематике
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