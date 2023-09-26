Копирайтер

КопирайтингЗакрыт8 заявок47 просмотров
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Написание 10 статей/текстов, связанных с финансовой-сферой (займы, банки, МФО)

Автор должен уметь работать с сервисами: Адвего, Главред, Истио, Текст.ру, Тургенев

Понимать, что такое title, h1, h2. h3

вставлять ключи в текст, чтобы это выглядело естественно

уметь форматировать текст

Без примеров сео-текстов, заявки отклоняются

Оплата фиксированная, 1 текст до 70000 знаков: 240 грн на Приват

3 месяца назад
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
25 дней назад
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