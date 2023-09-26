Написание текстов на постоянной основе

Написание 10 статей/текстов, связанных с финансовой-сферой (займы, банки, МФО) Автор должен уметь работать с сервисами: Адвего, Главред, Истио, Текст.ру, Тургенев Понимать, что такое title, h1, h2. h3 вставлять ключи в текст, чтобы ...
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Нужен человек на написание текстов для телеграм каналов тематики фриланса и заработка
Работа постоянная, оплата достойная
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