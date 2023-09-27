Оператор чата

Написание 10 статей/текстов, связанных с финансовой-сферой (займы, банки, МФО) Автор должен уметь работать с сервисами: Адвего, Главред, Истио, Текст.ру, Тургенев Понимать, что такое title, h1, h2. h3 вставлять ключи в текст, чтобы ...
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Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве.
Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно.
Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых навыков. Лучшая работа для молодых и коммуникабельных людей, которые любят общаться.
-Работа по всей Украине и за ее пределами
-В среднем у сотрудников без опыта от 600$ и выше, сотрудники компании, которые уже с опытом работы - получают в среднем 1000$.
-Для новых работников ВЫПЛАТЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
-Ваша ключевая задача - поддержка беседы в онлайн-чатах.
Наш идеальный кандидат:
- парни и девушки от 16-50 лет
- наличие компьютера или ноутбука
- грамотная письменная речь
- коммуникабельный, грамотный, харизматичный
- знание английского - будет большим плюсом, но можно работать с Google-Translate
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