Напишите текст о ножах в игре CS: GO, охватывая несколько видов по вашему выбору. Опишите их особенности, включая дизайн, применение и отличия. Подробный обзор поможет игрокам лучше понять, какие ножи выбрать и как они влияют на игровой процесс.