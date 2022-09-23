Написать текст для посадочных страниц

$15
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Завершен6 заявок276 просмотров

Тематика сайта - недвижимость. Подробнее в ТЗ. Общий объем: 4 000 збп.  Текст на УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ! Бюджет 280 грн. Срок до 23.09.2022.

3 года назад
Nedviga-pro
36 лет
6 лет в сервисе
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год назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
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Был
2 дня назад
3 года назад
$10
3 дня
Escrow
Алексей справился с заданием качественно и в срок!
Спасибо за очередное доверие! Всё отличнО!

Заявки фрилансеров

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