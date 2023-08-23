Написати відгук на англійській мові

Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.
- Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервиса Capitalist (Капиталист) Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Закрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервиса по заработку VKSerfing Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за ...Закрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервиса Proxy Seller Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор на сервис Букварикса Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор хостинга Таймвеб Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Обзор кредитной карты от Газпромбанка - "180 дней" Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. ...Завершен3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Что такое Трипваер и зачем оно нужно Дам ссылку на исходный материал вам нужно будет его переписать под наш сайт. По оплате: для ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Что такое А/Б тестирование и зачем оно нужно Дам ссылку на исходный материал вам нужно будет его переписать под наш сайт. По оплате: ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Описать кейс со стороннего сайта по теме арбитража трафика своими словами Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием. По оплате: для начала могу предложить 30-40 ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт3 месяца назад