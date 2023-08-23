Написати відгук

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$1
КопирайтингЗавершен6 заявок28 просмотров
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4 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
_innochka_
Инна 
18 летПольша
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
$1
2 дня
UAH
Робота виконана якісно та у встановлені терміни
Дякую )